“Non doveva farlo ma lo ha fatto…”. Carlotta Dell’Isola svela quello che è successo nella casa del GF Vip con Andrea Zenga (Di martedì 9 febbraio 2021) nella serata dell’8 febbraio si è svolta l’ennesima puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Ed è davvero successo di tutto, visto che dopo un chiarimento avvenuto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono iniziate le furenti discussioni tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ormai i rapporti tra di loro sono arrivati ai ferri corti e ricucire prima della fine del reality show sarà molto difficile. Isolata anche Maria Teresa Ruta, accusata di dire falsità. Il tutto è nato dalle sue rivelazioni su Francesco Baccini, smentite dal diretto interessato giunto in puntata. Ma nelle ultime ore è anche un’ex concorrente ad essersi sfogata e ad aver confessato di essere rimasta molto delusa. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, la quale ha ammesso di aver accettato con molta tristezza una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)serata dell’8 febbraio si è svolta l’ennesima puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Ed è davverodi tutto, visto che dopo un chiarimento avvenuto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono iniziate le furenti discussioni tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ormai i rapporti tra di loro sono arrivati ai ferri corti e ricucire prima della fine del reality show sarà molto difficile. Isolata anche Maria Teresa Ruta, accusata di dire falsità. Il tutto è nato dalle sue rivelazioni su Francesco Baccini, smentite dal diretto interessato giunto in puntata. Ma nelle ultime ore è anche un’ex concorrente ad essersi sfogata e ad aver confessato di essere rimasta molto delusa. Stiamo parlando di, la quale ha ammesso di aver accettato con molta tristezza una ...

IlContiAndrea : #Fiorello 'Quest'anno sarebbe stato facilissimo dire 'sai che c'è? Questo Festival non lo facciamo'. Invece si dove… - Marcozanni86 : Poveri funzionari della DG Trade, hanno passato una vita a segnalare infrazioni sulla concorrenza e ora gli fanno i… - ricpuglisi : Scusate, ma senza @GiuseppeConteIT lo spread sui nostri BTP non doveva esplodere? Qui vedo spread sotto #Quota100.… - Merediith46 : @guenda_ggoria Ma perdonami ma è stato tirato in ballo lui da MTR ....che doveva fare raccontare la tavoletta che f… - cotrozzi_lisa : RT @amici_da: Ieri è accaduta una cosa GRAVISSIMA..lui doveva raggiungere la sua nuova casa, è risultato fiv+ è giovane sta bene, ho avvert… -

Ultime Notizie dalla rete : Non doveva De Magistris: "Torno in Calabria a combattere la masso - mafia. Stavolta da politico"

Non ci faccia scomodare il suo conterraneo Ernesto De Martino: non è che lei è vittima di una ... "Era l'epoca in cui si doveva scegliere se votare Pci o Democrazia proletaria, in cui i rimaneva ...

Governo Draghi, consultazioni con i 'big'

Non dimentichiamo che il Parlamento è fermo e quella scelta era legata al fatto che il Parlamento doveva essere molto attivo nella crisi. Si è configurato un altro scenario, non mi pare sia di minor ...

Femminicidio nel Salento:per killer'non doveva rifarsi vita' Agenzia ANSA I 5 Stelle: “All’Ars non sono arrivati bilancio e finanziaria”

Palermo- “Oggi va in scena l’ennesimo spot di Musumeci cui segue il nulla. Come annunciato dal governo regionale avremmo dovuto ricevere a Sala d’Ercole sia il bilancio che la finanziaria ma nessuno h ...

Torna lo sci, ma le grane non sono finite qui

Mentre i riflettori sono accesi sui Mondiali di sci a Cortina, in molte località turistiche dell’arco alpino si sta lavorando per l’imminente riapertura degli impianti da discesa. Il protocollo che pr ...

ci faccia scomodare il suo conterraneo Ernesto De Martino:è che lei è vittima di una ... "Era l'epoca in cui siscegliere se votare Pci o Democrazia proletaria, in cui i rimaneva ...dimentichiamo che il Parlamento è fermo e quella scelta era legata al fatto che il Parlamentoessere molto attivo nella crisi. Si è configurato un altro scenario,mi pare sia di minor ...Palermo- “Oggi va in scena l’ennesimo spot di Musumeci cui segue il nulla. Come annunciato dal governo regionale avremmo dovuto ricevere a Sala d’Ercole sia il bilancio che la finanziaria ma nessuno h ...Mentre i riflettori sono accesi sui Mondiali di sci a Cortina, in molte località turistiche dell’arco alpino si sta lavorando per l’imminente riapertura degli impianti da discesa. Il protocollo che pr ...