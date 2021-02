Niente Flat tax nel programma del governo Draghi: il presidente incaricato vuole tasse progressive e lotta determinata all’evasione (Di martedì 9 febbraio 2021) Pragmatico, sereno e pronto ad ascoltare. Discorsi densi di contenuti ma portati avanti con la massima cordialità: così descrivono Mario Draghi e le conversazioni avute con lui i partecipanti a questo secondo giro di consultazioni. Diversi i punti su cui l’ex presidente della Banca centrale europea ha condotto il confronto e il dialogo con i partiti. I temi prioritari, su cui Draghi starebbe mettendo l’accento, sono fisco, vaccino e scuola. Come anticipato nella giornata di ieri, infatti, il presidente incaricato Mario Draghi ha iniziato a mettere i partiti al corrente dei temi sui quali ritiene sia necessario intervenire con più urgenza. Secondo quanto emerso dalle consultazioni di oggi, con i partiti maggiori, Draghi sta cominciando a definire il ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) Pragmatico, sereno e pronto ad ascoltare. Discorsi densi di contenuti ma portati avanti con la massima cordialità: così descrivono Marioe le conversazioni avute con lui i partecipanti a questo secondo giro di consultazioni. Diversi i punti su cui l’exdella Banca centrale europea ha condotto il confronto e il dialogo con i partiti. I temi prioritari, su cuistarebbe mettendo l’accento, sono fisco, vaccino e scuola. Come anticipato nella giornata di ieri, infatti, ilMarioha iniziato a mettere i partiti al corrente dei temi sui quali ritiene sia necessario intervenire con più urgenza. Secondo quanto emerso dalle consultazioni di oggi, con i partiti maggiori,sta cominciando a definire il ...

