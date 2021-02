Natalie Portman incinta? Il pancino sospetto fa sognare i fan

(Di martedì 9 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.quel rigonfiamento della pancia insospettisce i fan. È in dolce attesa? Scopriamolo subito., una tra le più importanti attrice di Hollywood, riconosciuta grazie al suo smagliante sorriso, quest’oggi ci rivela una verità importante. Ebbene, ultimamente è alle prese sul set del film Thor: Love and Thunder, proprio qui è stato avvistato

_BluChiara_ : @voiddgio OMMIODDIO MA C'È NATALIE PORTMAN AAAAAAAAAAAAA - 3cinematographe : L'attrice premio Oscar #NataliePortman ha qualcosa da dire contro chi giudica una persona dall'aspetto fisico. - bevodetersivo : vorrei che Natalie Portman e Hayden Christensen fossero giovani - _abssantos : ai natalie portman te amo - lucdilo : RT @enroboh: Stasera alle 21.10 su @RaiStoria c'è 'Sognare è vivere' (A Tale of Love and Darkness), regia di Natalie Portman e adattamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalie Portman

Vanity Fair Italia

Nei giorni scorsi il gossip sulla rete si è scatenato: in molti si sono convinti di una gravidanza di, dopo che alcune foto dell'attrice sono trapelate, mentreè impegnata sul set australiano di Thor Love and Thunder . Con una privacy di fatto già violata, la stessaha ...Nel 2011, Dennings ha fatto la sua prima apparizione nel MCU nei panni di Darcy Lewis, l'assistente dell'astrofisica Jane Foster (), nel primo Thor diretto da Kenneth Branagh . ...Natalie Portman quel rigonfiamento della pancia insospettisce i fan. È in dolce attesa? Scopriamolo subito. Natalie Portman, una tra le più importanti attrice di Hollywood, riconosciuta grazie al suo ...L'attrice premio Oscar Natalie Portman ha qualcosa da dire contro chi giudica una persona dall'aspetto fisico.