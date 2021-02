Morte Maradona: altre 3 persone indagate per omicidio colposo (Di martedì 9 febbraio 2021) Novità importanti in merito alle indagini sulla Morte di Diego Armando Maradona avvenuta lo scorso 25 novembre 2020. Secondo i media argentini gli indagati per il decesso del Pibe de Oro sarebbero passati da 2 a 5. Ci sarebbero dunque tre nuove persone che avrebbero potenzialmente avuto a che fare con quanto accaduto al Diez.La Procura Generale di San Isidro, titolare dell'indagine, starebbe conducendo delle indagini oltre che sul dottor Leopoldo Luque e sulla psichiatra Agustina Cosachov, anche sullo psicologo Carlos Díaz e gli infermieri Ricardo Almirón e Dahiana Gisela Madrid. Tutti e tre sono accusati di aver mentito nel corso dei primi interrogatori dopo la Morte del Diez. Con ogni probabilità, i tre nuovi indagati saranno convocati in procura nei prossimi giorni per ulteriori interrogatori.caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Novità importanti in merito alle indagini sulladi Diego Armandoavvenuta lo scorso 25 novembre 2020. Secondo i media argentini gli indagati per il decesso del Pibe de Oro sarebbero passati da 2 a 5. Ci sarebbero dunque tre nuoveche avrebbero potenzialmente avuto a che fare con quanto accaduto al Diez.La Procura Generale di San Isidro, titolare dell'indagine, starebbe conducendo delle indagini oltre che sul dottor Leopoldo Luque e sulla psichiatra Agustina Cosachov, anche sullo psicologo Carlos Díaz e gli infermieri Ricardo Almirón e Dahiana Gisela Madrid. Tutti e tre sono accusati di aver mentito nel corso dei primi interrogatori dopo ladel Diez. Con ogni probabilità, i tre nuovi indagati saranno convocati in procura nei prossimi giorni per ulteriori interrogatori.caption id="attachment ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Morte #Maradona, spuntano tre nuovi imputati per omicidio colposo Si tratta di Carlos Diaz, lo psicologo che aveva in cura D… - gianfra_valenti : RT @SkySport: Morte Maradona, tre nuovi indagati per omicidio colposo - gianvitocafaro : RT @SkySport: Morte Maradona, tre nuovi indagati per omicidio colposo - SkySport : Morte Maradona, tre nuovi indagati per omicidio colposo - ItaSportPress : Morte Maradona: altre 3 persone indagate per omicidio colposo - -