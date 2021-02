Monaco Racing Team | nuovo ingresso in F1?

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’interesse per la Formula 1 non è del tutto scomparso, soprattutto da parte di chi può permettersi determinate spese. Entrare nel Circus non è però una cosa semplice considerando che l’ultima novità sulla griglia è datata 2016; come riportato da Autosport.com, una società dinon ha perso le speranze, portando avanti il proprio progetto già presentato nel 2019., questo il nome della possibile scuderia di F1; ma unè possibile?: possibile novità in F1? Alla fine del 2019, laIncrease Management (MIM), una società monegasca, aveva ufficialmente dichiarato di voler provare a far parte del prossimo futuro di F1; il progetto presentato più di un anno ...

FabriMagic : F1 | il Monaco F1 Racing Team potrebbe vedere la luce - - pastu_jami22 : Un nuovo team in @F1 nel 2022? Non un'ipotesi impossibile. Il progetto di un imprenditore, #SalvatoreGandolfo, e i… - dinoadduci : Arriva il Monaco Racing Team? C'è un italiano dietro all’iniziativa - genovesergio76 : Monaco F1 Racing Team verso la richiesta d'iscrizione ufficiale - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: .@F1, arriva il #MonacoRacingTeam? C’è un italiano dietro all’iniziativa -

La squadra dovrebbe chiamarsiF1Team e potrebbe divenire l'undicesimo team sulla griglia di partenza negli anni futuri. Condizionale d'obbligo, perché la richiesta formale non è stata ...L'ingresso di un nuovo team in F.1? Uno scenario che non sembra impossibile. Anzi, c'è qualche possibilità di veder nascere il progettoF1Team dell'imprenditore italo - elvetico Salvatore Gandolfo. Fino a gennaio 2020, Gandolfo è stato Ceo del team spagnolo Campos in F.2 e F.3, e attualmente si occupa anche della ...La Monaco Racing Team sarebbe pronta ad entrare nell'ambita F1; Domenicali non lo esclude, ma un nuovo ingresso in F1 sarà possibile?La Monaco Increase Management, fondata da Salvatore Gandolfo, vanta collaborazioni con vecchie conoscenze del mondo F1 come Daniele Audetto, Giorgio Stirano e Alberto Antonini ...