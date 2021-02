Monaco F1 Racing Team | probabile ingresso dal 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ilpotrebbe vedere l’approdo in Formula Uno della “F1”. La scuderia, di proprietà di Salvatore Gandolfo avrebbe già iniziato le procedure per partecipare al prossimo campionato. Gasly dona il suo casco di Imola alla Fondazione SennaF1: cosa ha impedito l’nel 2021? La scuderia è nata grazie a Salvatore Gandolfo, fondatore dellaIncrease Management. Gandolfo nel 2019, aveva rivelato i piani per il suoche avrebbe dovuto avere sede in Spagna, utilizzando le strutture della squadra juniores Campos. Il nome della scuderia, è stato suggerito ed approvato dall’Automobile Club de. L’organizzazione promuove ...