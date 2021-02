Mimmo Lucano sarà al fianco di De Magistris nelle regionali in Calabria (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha mostrato la sua volontà di contribuire e lo ha confermato oggi: Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, sarà al fianco di Luigi de Magistris alle prossime elezioni regionali in Calabria. 'Luigi ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha mostrato la sua volontà di contribuire e lo ha confermato oggi:, l'ex sindaco di Riace,aldi Luigi dealle prossime elezioniin. 'Luigi ...

HuffPostItalia : Il ritorno di Mimmo Lucano, in lista con de Magistris in Calabria - wesud_news : Regionali in Calabria, Mimmo Lucano si candida al fianco di Luigi De Magistris