Liguria, sette indagati per il crac della Ameglia Servizi Turistici: anche l’assessore regionale Giampedrone e il vicesindaco di Genova (Di martedì 9 febbraio 2021) Aver nascosto “la disastrosa gestione della società, così evitando la messa in liquidazione e ottenendo la riconferma nella carica amministrativa”. E aver esposto, nel bilancio 2013, “fatti materiali non corrispondenti al vero”, iscrivendo perdite per appena 35mila euro a fronte di un ammontare reale che sfiorava il milione e mezzo. Sono le accuse contenute nell’avviso di conclusione indagini – preludio alla richiesta di rinvio a giudizio – recapitato ai sette indagati per il crac della Ameglia Servizi Turistici srl, società partecipata del comune ligure di Ameglia (5mila abitanti al confine con la Toscana) che gestiva il porticciolo turistico di Bocca di Magra, fallita nel 2017 lasciando un buco contabile da 3 milioni. Tra loro due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Aver nascosto “la disastrosa gestionesocietà, così evitando la messa in liquidazione e ottenendo la riconferma nella carica amministrativa”. E aver esposto, nel bilancio 2013, “fatti materiali non corrispondenti al vero”, iscrivendo perdite per appena 35mila euro a fronte di un ammontare reale che sfiorava il milione e mezzo. Sono le accuse contenute nell’avviso di conclusione indagini – preludio alla richiesta di rinvio a giudizio – recapitato aiper ilsrl, società partecipata del comune ligure di(5mila abitanti al confine con la Toscana) che gestiva il porticciolo turistico di Bocca di Magra, fallita nel 2017 lasciando un buco contabile da 3 milioni. Tra loro due ...

isottaross : RT @fattoquotidiano: Liguria, sette indagati per il crac della Ameglia Servizi Turistici: anche l’assessore regionale Giampedrone e il vice… - fattoquotidiano : Liguria, sette indagati per il crac della Ameglia Servizi Turistici: anche l’assessore regionale Giampedrone e il v… - Noovyis : (Liguria, sette indagati per il crac della Ameglia Servizi Turistici: anche l’assessore regionale Giampedrone e il… - AnsaLiguria : Ameglia Servizi: concluse indagini per sette. Tra indagati ex sindaco Giampedrone. Escono De Ranieri e Galazzo #ANSA - ansa_liguria : Ameglia Servizi: concluse indagini per sette -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria sette Savona, investe bambino con l'auto e fugge: indagini in corso

...cautelare della Procura di Savona per presunte attenzioni nei confronti di una bimba di sette anni ... È l'appello del portavoce del MoVimento 5 Stelle Liguria, Andrea Melis, che si rivolge ai comuni ...

Covid, in Liguria 257 nuovi contagi su 4.039 tamponi molecolari

Sono 257 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in Liguria, a fronte di 4.039 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono ... sono 679, sette in più del giorno precedente, di ...

Liguria, sette indagati per il crac della Ameglia Servizi Turistici: anche l’assessore regionale… Il Fatto Quotidiano Meteo: per San Valentino scaldate i cuori, arriva il freddo

Il crollo delle temperature dovrebbe avvenire proprio nel fine settimana, a partire da sabato 13 febbraio e nella giornata di San Valentino. Già da sabato 13 la neve potrebbe interessare le zone del c ...

Il bollettino in Liguria, 257 nuovi casi su 4.039 tamponi eseguiti. Dieci i decessi, ricoverati in aumento

Genova – Sono 257 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 4.039 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 2.201 tamponi antigenici rapidi. Sal ...

...cautelare della Procura di Savona per presunte attenzioni nei confronti di una bimba dianni ... È l'appello del portavoce del MoVimento 5 Stelle, Andrea Melis, che si rivolge ai comuni ...Sono 257 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in, a fronte di 4.039 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono ... sono 679,in più del giorno precedente, di ...Il crollo delle temperature dovrebbe avvenire proprio nel fine settimana, a partire da sabato 13 febbraio e nella giornata di San Valentino. Già da sabato 13 la neve potrebbe interessare le zone del c ...Genova – Sono 257 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 4.039 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 2.201 tamponi antigenici rapidi. Sal ...