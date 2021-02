Kledi di “Amici”, da celebre ballerino a giudice: Ecco cosa fa ora (Di martedì 9 febbraio 2021) Il famosissimo ballerino Kledi, dopo l’esperienza come giudice di “Amici”, sembra aver trovato una nuova professione Kledi (Instagram)Kledi Kladiu è un ballerino, insegnante e attore. Nato a Tirana in Albania, nel 2008 è stato naturalizzato italiano. Si diploma all’Accademia Nazionale di Danza nel 1992, entrando da subito nel corpo di ballo. Qui si è esibito in balletti di repertorio come “Lo Schiaccianoci”, “Giselle” e “Don Chisciotte”. Dopo essersi spostato in Italia, ha ottenuto vari incarichi televisivi. Dal 1997 in poi infatti, è diventato primo ballerino in famose trasmissioni tra cui “Buona Domenica”, “C’è posta per te” e “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2004 a Roma fonda la “Kledi Dance”, ... Leggi su kronic (Di martedì 9 febbraio 2021) Il famosissimo, dopo l’esperienza comedi “”, sembra aver trovato una nuova professione(Instagram)Kladiu è un, insegnante e attore. Nato a Tirana in Albania, nel 2008 è stato naturalizzato italiano. Si diploma all’Accademia Nazionale di Danza nel 1992, entrando da subito nel corpo di ballo. Qui si è esibito in balletti di repertorio come “Lo Schiaccianoci”, “Giselle” e “Don Chisciotte”. Dopo essersi spostato in Italia, ha ottenuto vari incarichi televisivi. Dal 1997 in poi infatti, è diventato primoin famose trasmissioni tra cui “Buona Domenica”, “C’è posta per te” e “di Maria De Filippi”. Nel 2004 a Roma fonda la “Dance”, ...

