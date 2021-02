Juventus | Pirlo | «Siamo in corsa per tutto Chiamatemi pure allegriano»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Inter: le sue parole Andrea, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Inter. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ALLENATORE DEBUTTANTE – «Ci speravo ma bisogna lavorare tutti i giorni per raggiungere questi risultati. Abbiamo vinto la Supercoppa,in finale di Coppa Italia,inper Champions League e Scudetto. Era nei miei pensieri. Oggi abbiamo disputato un’ottima partita, facendo il nostro gioco. Handanovic è stato il migliore in campo». VINCERE DA ALLENATORE – «È diverso perché finita la ...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - ZZiliani : Roberto #Baronio, collaboratore tecnico di #Pirlo alla #Juventus, è entrato nel Guinness dei Primati dopo l’espulsi… - pisto_gol : Juv-Int 0:0 Pirlo ripete la partita fatta con la Roma, la Juve difende la porta di Buffon e fa solo contropiede, l’… - ArturoDb72 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #Pirlo: 'Io Allegriano ? Mi fa piacere se vinco quello che ha vinto lui'. #SportMediaset - Alexius_1988 : Conte e Agnelli litigano durante Juventus-Inter: volano insulti dalla tribuna (Video) - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

6,5 McKennie Il suo ingresso riesce ad alzare per un attimo lache qualcosa costruisce, soprattutto grazie al suo lavoro. 6Conquista la prima finale della carriera e compie una ...Nella ripresa l Inter continua a premere, ma la squadra dia sfiorare il vantaggio al 64' e ... in finale ci va laAndrea Pirlo sembra aver trovato la quadra del cerchio con una Juve in stile-Allegri. "Mi fa piacere. Se devo vincere quello che ho vinto lui potete chiamarmi tranquillamente Allegriano - ha spiegato ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Inter: le sue parole Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha ...