Japan Airlines: se ti contagi in aereo la compagnia paga (Di martedì 9 febbraio 2021) La compagnia aerea giapponese lancia una proposta di assicurazione anti contagio covid su tutti i suoi voli La Japan Airlines, compagnia di bandiera giapponese, è piuttosto sicura che nei suoi voli vengano rispettate tutte le norme anti-contagio tanto da essere pronta a pagare in caso si verifichi un’infezione da Coronavirus. Un modo anche per attrarre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Laaerea giapponese lancia una proposta di assicurazione antio covid su tutti i suoi voli Ladi bandiera giapponese, è piuttosto sicura che nei suoi voli vengano rispettate tutte le norme anti-o tanto da essere pronta are in caso si verifichi un’infezione da Coronavirus. Un modo anche per attrarre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TOKYO - I passeggeri che utilizzano i voli internazionali della Japan Airlines (Jal) avranno i costi della quarantena e delle cure mediche rimborsate nel caso dovessero contrarre il Covid durante il viaggio all'estero. Lo ha reso noto la compagnia aerea, spiegando ...

