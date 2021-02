(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – KME SE, principale investimento diGroup, ha concluso in data odierna un accordo di rinnovo per 1 anno del contratto dibancario in pool di 395 milioni di euro e della linea didi 150 milioni con Factofrance. Lo fa sapere la stessacon una nota.

DividendProfit : Intek, KME rinnova contratti finanziamento e factoring -

