Impeachment Trump ultime notizie: verso una seconda assoluzione? (Di martedì 9 febbraio 2021) Impeachment Trump: al via il secondo procedimento di questo tipo per l'ex Presidente Usa. La prima volta era stato assolto dall'accusa di aver cercato di recuperare del materiale "scottante" su Biden, adesso, il Senato deve giudicare se abbia incoraggiato o meno l'assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. L'assalto al Congresso sotto la lente di ingrandimento del Senato Usa Impeachment Trump: non era mai successo che un inquilino della Casa Bianca fosse sottoposto per due volte alla procedura di Impeachment. La prima volta Trump è stato assolto dall'accusa, per dirla molto in breve, di aver ricattato il Presidente ucraino Zelensky con lo scopo di ottenere del materiale "scottante" sul suo sfidante Joe Biden. Ora, sotto la lente di ingrandimento del Senato l'assalto a ...

