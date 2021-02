IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledi 10 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 10 febbraio 2021: Il giovane Pietro Conti (Andrea Savorelli) sembra aver preso una cotta per Stefania Colombo (Grace Ambrose) e chiede consigli allo zio Vittorio (Alessandro Tersigni) per poterla corteggiare al meglio. La panchina dell’amore al PARADISO DELLE SIGNORE si è rivelata un’idea vincente per San Valentino: le Veneri ascoltano le storie raccontata ed una soltanto colpisce i loro giovani cuori. L’ascendente di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) su Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) è cosi forte che il banchiere milanese rivaluta la persona di Ludovica (Giulia Arena); in questo modo la giovane Brancia può partecipare alle nozze di Cosimo Bergamini (Alessandro ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 febbraio 2021)puntata de Il5 di mercoledì 10: Il giovane Pietro Conti (Andrea Savorelli) sembra aver preso una cotta per Stefania Colombo (Grace Ambrose) e chiede consigli allo zio Vittorio (Alessandro Tersigni) per poterla corteggiare al meglio. La panchina dell’amore alsi è rivelata un’idea vincente per San Valentino: le Veneri ascoltano le storie raccontata ed una soltanto colpisce i loro giovani cuori. L’ascendente di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) su Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) è cosi forte che il banchiere milanese rivaluta la persona di Ludovica (Giulia Arena); in questo modo la giovane Brancia può partecipare alle nozze di Cosimo Bergamini (Alessandro ...

2rMarzia : RT @2rMarzia: @altrogiornorai1 @repubblica @serenabortone Non si capisce 'l'ironia' della Bortone sempre più 'rossa': Se oggi c'è Draghi è… - 2rMarzia : @altrogiornorai1 @repubblica @serenabortone Non si capisce 'l'ironia' della Bortone sempre più 'rossa': Se oggi c'è… - Skywalk59735517 : @Bohemian_322 Mah! Capisco gli ex no-euro che, come molti grillini, sono andati in paradiso per scagno, e quindi, s… - _lasilviaaa : Non io che ho trasformato una chat con una mia amica in un AleFella stan chat nonostante lei non segua il paradiso delle signore. - odiodiclasse : Ho scoperto che un medico del mio reparto guarda Il paradiso delle signore. Questo per dire che anche una persona c… -