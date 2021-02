Ibrahimovic, la seconda missione: capocannoniere in Serie A | News (Di martedì 9 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, vuole tornare a vincere la classifica marcatori in Serie A. Ci è riuscito già due volte, nel 2009 e nel 2012 Ibrahimovic, la seconda missione: capocannoniere in Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 febbraio 2021) Zlatan, attaccante del Milan, vuole tornare a vincere la classifica marcatori inA. Ci è riuscito già due volte, nel 2009 e nel 2012, lainPianeta Milan.

DiMarzio : “Scusami, vado a caccia” ??Le prime chiamate per il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan, quindi quelle parole alla vig… - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: .@Ibra_official, la seconda missione: capocannoniere in @SerieA | #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #M… - PianetaMilan : .@Ibra_official, la seconda missione: capocannoniere in @SerieA | #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… - lucapagni : Bollettino #Milan (skyscrape) Con l'arrivo di Ibrahimovic e Kjear sono stati messi centimetri in squadra e ora i ro… - Desmo619 : RT @FMCROfficial: Buffon bestemmia per la seconda volta e nessuno ha sentito nulla, tutto archiviato. Se ci fosse stato di mezzo Ibrahimovi… -