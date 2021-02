Grillo a sorpresa da Draghi. Di Battista: «Ma che ci fai là?». E Crimi finisce in pasto ai cronisti (Di martedì 9 febbraio 2021) Beppe Grillo è arrivato alla Camera, a sorpresa. Non era previsto. Il garante dei 5Stelle non figurava nella delegazione del movimento per l’incontro con Mario Draghi. Era atteso a Roma a breve, ma neppure i suoi sapevano che sarebbe piombato nella capitale oggi. Per ricompattare il gregge. Per orientare con la sua presenza il voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti. Chiamati a decidere sull’ingresso al governo guidato dall’ex presidente della Bce. Grillo piomba a Roma per ricompattare il movimento I vertici hanno deciso. Il comico ha aperto chiaramente all’uomo delle banche che qualche anno fa lo voleva far arrestare. Ma è meglio fare finta che si tratta di un verdetto che viene dal basso. È la fatidica democrazia della rete, fiore all’occhiello dei 5Stelle. Prima delle consultazioni Grillo ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Beppeè arrivato alla Camera, a. Non era previsto. Il garante dei 5Stelle non figurava nella delegazione del movimento per l’incontro con Mario. Era atteso a Roma a breve, ma neppure i suoi sapevano che sarebbe piombato nella capitale oggi. Per ricompattare il gregge. Per orientare con la sua presenza il voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti. Chiamati a decidere sull’ingresso al governo guidato dall’ex presidente della Bce.piomba a Roma per ricompattare il movimento I vertici hanno deciso. Il comico ha aperto chiaramente all’uomo delle banche che qualche anno fa lo voleva far arrestare. Ma è meglio fare finta che si tratta di un verdetto che viene dal basso. È la fatidica democrazia della rete, fiore all’occhiello dei 5Stelle. Prima delle consultazioniha ...

