Governo, Draghi ai partiti: "No flat tax e aliquota unica" (Di martedì 9 febbraio 2021) Un sistema fiscale basato sulla progressività e lotta all'evasione che non può essere considerata un dato 'strutturale'. Il premier incaricato Mario Draghi si sarebbe soffermato così sulla riforma del fisco nei colloqui con le forze politiche. "Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo", dice un parlamentare uscito dalle consultazioni. "Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma – aggiunge – no aliquota unica e flat tax'. "Dettaglierò in Parlamento". Così Draghi si sarebbe poi rivolto alle forze politiche, a quanto si riferisce, spiegando che i titoli di programma elencati, verranno dettagliati nel suo intervento alle Camere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

