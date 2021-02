Franco Marini | una bussola per i cattolici

nzingaretti : Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa di futuro e diritti lavoratori… - EnricoLetta : Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco #Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico. - chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - DottorStranamo4 : RT @GiorgiaMeloni: Non dimenticherò mai la frase che Franco Marini disse al suo collaboratore ad Atreju: 'Guardali, sono l’ultimo movimento… - lucadinnocenzo : RT @PLCastagnetti: Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazional… -

Il Sole 24 ORE

Il mondo della politica piange la morte di un combattente mai esausto,, ma davanti alla sua bara non ci sarà la moglie a piangere insieme a conoscenti e amici perché Luisa d'Orazi, moglie di, è morta dieci anni fa. Lei era un medico in ...VITERBO - Oggi è una giornata triste per tutta la Cisl e non solo. Ci lascia un grande uomo - sindacalista ed ex presidente del Senato - profonda commozione da tutta la Fns Cisl Lazio.è stato sempre vicino ai lavoratori e presente in ogni momento un grande dolore.E' morto per le complicazioni legate al Covid, Franco Marini; abruzzese, sanguigno, democristiano della prima ora, era stato segretario della Cisl, ministro del Lavoro e Presidente del Senato; ...E’ morto il politico abruzzese Franco Marini. Politico e sindacalista, aveva 87 anni. Segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popola ...