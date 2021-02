F1 | calendario Test 2021 | date | programma | orari

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora un mese e la stagionedella Formula Uno potrà prendere il via. Non è ancora tempo delle gare, dato che l’esordio avverrà solamente nel fine settimana del 28 marzo, ma potremo assistere almeno aipre-stagionali. L’edizione di quest’anno proporrà diverse novità. Sono lontani i tempi degli otto giorni (poi ridotti a sei) al Montmelò di Barcellona. Per la stagionedi Formula 1 la FIA, a causa delle problematiche legate alla pandemia, riduce ad un’unica sessione di soli tre giorni ipre-stagionali, che si disputeranno (e qui arriva la seconda corposa novità) sul circuito di Sakhir in Bahrein, dal 12 al 14 marzo. Inizialmente iinvernali eranoti, come sempre, sul circuito del Montmelò di Barcellona, dal 2 al 4 marzo, ma a seguito del rinvio ...

talmochi : @vitalbaa Sarebbe necessario un test nazionale tipo invalsi che permetta di fare il punto sugli obiettivi didattici… - napolicittametr : Metronapoli - Sorrento. Nuovo calendario di appuntamenti per i test antigenici gratuiti - ObiettivoN : Il nuovo calendario di appuntamenti per i test antigenici gratuiti a Sorrento - -

Ultime Notizie dalla rete : calendario Test

Il Gazzettino Vesuviano

A questi, sarà data l'opportunità di prendere parte aufficiali in circuito, della durata di ... a titolo gratuito, all'ultimo round adel Campionato COPPA ITALIA 2021, nella categoria ...Accadde oggi: ildi Ayrton Senna con la Formula CART Lo so che il paragone farà inorridire qualcuno (e non me ne può importare di meno) ma Ayrton, come Hamilton, non era solo un fenomeno nel ...Non è ancora tempo delle gare, dato che l’esordio avverrà solamente nel fine settimana del 28 marzo, ma potremo assistere almeno ai test pre-stagionali. L’edizione di quest’anno proporrà diverse ...Nel caso un artista risulti positivo al test del Covid, a ridosso o durante il festival, dovrà ritirarsi subito. Lo ha detto il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, nella la conferenza stampa dove ...