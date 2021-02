Cortina, cancellato per nebbia il SuperG donne (Di martedì 9 febbraio 2021) Salta la terza gara consecutiva ai Mondiali di Cortina. Dopo combinata femminile e SuperG uomini, è toccato anche al SuperG femminile arrendersi al maltempo. Questa volta è stata la nebbia a interferire con i piani degli organizzatori, che hanno atteso 90' e ribassato la partenza al Duca d'Aosta, prima di cancellare la prova prevista sull'Olympia delle Tofane. Anche domani niente gare, visto che le previsioni danno fitte nevicate. I Mondiali dovrebbero finalmente partire giovedì coi due SuperG: alle 10.45 quello femminile, alle 12 quello maschile. Le due combinate sono state posticipate a lunedì 15 febbraio. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) Salta la terza gara consecutiva ai Mondiali di. Dopo combinata femminile euomini, è toccato anche alfemminile arrendersi al maltempo. Questa volta è stata laa interferire con i piani degli organizzatori, che hanno atteso 90' e ribassato la partenza al Duca d'Aosta, prima di cancellare la prova prevista sull'Olympia delle Tofane. Anche domani niente gare, visto che le previsioni danno fitte nevicate. I Mondiali dovrebbero finalmente partire giovedì coi due: alle 10.45 quello femminile, alle 12 quello maschile. Le due combinate sono state posticipate a lunedì 15 febbraio.

