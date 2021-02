Cnn: “Bombardieri Usa in Norvegia, chiaro messaggio a Mosca” (Di martedì 9 febbraio 2021) La Cnn, secondo fonti del Pentagono, sottolinea che l’aviazione militare americana dispiegherà Bombardieri B-1 in Norvegia. Una mossa molto chiara che invia un messaggio alla Russia. Gli Stati Uniti difenderanno gli alleati nell’area contro eventuali aggressioni russe nell’Artico. Infatti, secondo la Cnn, i Bombardieri e circa 200 militari della base Dyess in Texas saranno trasferiti alla base di Orland in Norvegia. La Cnn spiega cosa sta accadendo L’emittente americana ha che “quattro Bombardieri B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force in Texas inizieranno nelle prossime tre settimane le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale”. La Cnn inoltre ha informato che “negli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) La Cnn, secondo fonti del Pentagono, sottolinea che l’aviazione militare americana dispiegheràB-1 in. Una mossa molto chiara che invia unalla Russia. Gli Stati Uniti difenderanno gli alleati nell’area contro eventuali aggressioni russe nell’Artico. Infatti, secondo la Cnn, ie circa 200 militari della base Dyess in Texas saranno trasferiti alla base di Orland in. La Cnn spiega cosa sta accadendo L’emittente americana ha che “quattroB-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force in Texas inizieranno nelle prossime tre settimane le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale”. La Cnn inoltre ha informato che “negli ...

