“Clarice” | rilasciato il trailer del sequel de “Il silenzio degli innocenti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) E’ statodurante il Super Bowl ildi “”, nuova seriedel famosissimo film “Il”. La pellicola del 1991 vedeva come protagonisti la giovane recluta dell’FBI, interpretata da Jodie Foster, e il serial killer Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins. In seguito al film la figura di Lecter è riapparsa più volte su grande schermo. Neldel 2001, “Hannibal” e nel prequel del 2002, “Red Devils”, per poi approdare in TV con una serie. Stavolta il produttore e la sceneggiatrice hanno deciso di concentrarsi sulla figura di, che nello spin-off edel film sarà interpretata da Rebecca Breeds. “Dopo più di 20 anni di ...