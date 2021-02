Chi è Stefano Pantano, vita privata e carriera: tutto sul noto schermidore italiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, 9 febbraio 2021, a partire dalle ore 21.20 andrà in onda su Rai 2 una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Il game show condotto da Stefano De Martino. Tantissimi saranno i giochi in programma nel corso della trasmissione: dalla famosa stanza inclinata al divertentissimo Mimo senza fili. Il noto comico Vincenzo De Lucia questa volta interpreterà Barbara D’Urso. Tra i numerosi ospiti in studio ci sarà anche Stefano Pantano: scopriamo ora insieme alcune curiosità sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera sportiva e poi quella radiofonica? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Chi è Stefano De Martino, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, 9 febbraio 2021, a partire dalle ore 21.20 andrà in onda su Rai 2 una nuova puntata di Staseraè possibile. Il game show condotto daDe Martino. Tantissimi saranno i giochi in programma nel corso della trasmissione: dalla famosa stanza inclinata al divertentissimo Mimo senza fili. Ilcomico Vincenzo De Lucia questa volta interpreterà Barbara D’Urso. Tra i numerosi ospiti in studio ci sarà anche: scopriamo ora insieme alcune curiosità sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suasportiva e poi quella radiofonica? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Chi èDe Martino, ...

stefano_giazzon : @pbiagiola Per me non c'è alcun problema, ma chiedo 1) come vengono valutate le ore di DAD (che in molte università… - controcampus : Una inedita biografia di Giulio Andreotti Uno tra uomini più potenti della storia d'Italia quali segreti lascia,… - DisastroRaggi : RT @visionaria_io: @Stefano__Conti Non so ancora come opererà Draghi, da PdC, non ho elementi per essere contenta o scontenta. Questo è il… - Stefani28047430 : RT @ivancatalano_eu: @Stefano_Re Un messaggio per chi lo può capire - SchiaviAlex : RT @ivancatalano_eu: @Stefano_Re Un messaggio per chi lo può capire -