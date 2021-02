Barbara D'Urso, il macabro ritrovamento in diretta a Pomeriggio 5. Spettatori increduli: 'È un cadavere?' (Di martedì 9 febbraio 2021) il macabro ritrovamento a Pomeriggio 5. Spettatori increduli: ' È un cadavere? '. Oggi, la conduttrice Mediaset ha seguito in diretta il ripescaggio del corpo trovato nell'Adige a Ora, in provincia di ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) il5.: ' È un? '. Oggi, la conduttrice Mediaset ha seguito inil ripescaggio del corpo trovato nell'Adige a Ora, in provincia di ...

infoitcultura : Il potere del make-up: Barbara D’Urso con e senza trucco su Instagram. Che differenza! - infoitcultura : Barbara D'Urso, il macabro ritrovamento in diretta a Pomeriggio 5. Spettatori increduli: «È un cadavere?» - AdelBScott : RT @MT_Meli_: @BimbiMeb L’ho definita, in un post, “sottoprodotto d’ursiano”. La signorina è stata partorita mediaticamente da Barbara D’Ur… - Luisa_balu77 : RT @MT_Meli_: @BimbiMeb L’ho definita, in un post, “sottoprodotto d’ursiano”. La signorina è stata partorita mediaticamente da Barbara D’Ur… - CostanzaBattis1 : RT @MT_Meli_: @BimbiMeb L’ho definita, in un post, “sottoprodotto d’ursiano”. La signorina è stata partorita mediaticamente da Barbara D’Ur… -