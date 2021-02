Alessia Zelletta al GF Vip 5 per Andrea Zenga, arriva il 2 di picche: “Non è proprio il mio tipo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Incontri decisamente particolari al Grande Fratello Vip 5. Già durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva mostrato ad Andrea Zenga alcuni commenti di Alessia Zelletta, la sorella di Andrea, nei suoi riguardi. La ragazza si è detta molto interessata ad aprire una conoscenza con il collega di suo fratello. Lui, in quell’occasione, confermò la bellezza di Alessia ma non conoscendola preferiva Rosalinda. E’ ancora così dopo l’arrivo della Zelletta in casa? Alessia è approdata nel giardino del GF per un primo incontro con Zenga e la reazione del figlio del noto allenatore ha sorpreso tutti. Alessia Zelletta vuole conoscere Andrea Zenga ma lui non sembra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Incontri decisamente particolari al Grande Fratello Vip 5. Già durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva mostrato adalcuni commenti di, la sorella di, nei suoi riguardi. La ragazza si è detta molto interessata ad aprire una conoscenza con il collega di suo fratello. Lui, in quell’occasione, confermò la bellezza dima non conoscendola preferiva Rosalinda. E’ ancora così dopo l’arrivo dellain casa?è approdata nel giardino del GF per un primo incontro cone la reazione del figlio del noto allenatore ha sorpreso tutti.vuole conoscerema lui non sembra ...

