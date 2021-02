Al Grande Fratello Vip 2020 vanno in scena la caduta dell’impero dei Zorzando e la Gregoraci (ancora) (Di martedì 9 febbraio 2021) L’1 marzo si avvicina a grandi passi e con lui anche la finalissima di questo Grande Fratello Vip 2020 che potrebbe regalarci ancora sorprese importanti dopo le ultime spaccature delle scorse. Anche ieri sera Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno lasciato la casa come avevano detto e promesso più volte ma le critiche per loro non sono mancate né sui social e né dallo studio tanto che c’è addirittura chi parla della caduta dell’impero dei Zorzando che rischiano grosso facendosi terra bruciata intorno. I problemi con Maria Teresa Ruta sono venuti a galla anche ieri sera ma questo non ha impedito alla Orlando di salvare l’amica convinta che prima alcune cose debbano essere chiarite tra di loro, solo a quel punto capirà il da farsi in queste ultime puntate del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) L’1 marzo si avvicina a grandi passi e con lui anche la finalissima di questoVipche potrebbe regalarcisorprese importanti dopo le ultime spaccature delle scorse. Anche ieri sera Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno lasciato la casa come avevano detto e promesso più volte ma le critiche per loro non sono mancate né sui social e né dallo studio tanto che c’è addirittura chi parla delladeiche rischiano grosso facendosi terra bruciata intorno. I problemi con Maria Teresa Ruta sono venuti a galla anche ieri sera ma questo non ha impedito alla Orlando di salvare l’amica convinta che prima alcune cose debbano essere chiarite tra di loro, solo a quel punto capirà il da farsi in queste ultime puntate del ...

