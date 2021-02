Verona col fiato sospeso: un calciatore finisce in terapia intensiva! (Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Gresele dell’Hellas Verona in terapia intensiva dopo un incidente, che ha lasciato spiazzati e in apprensione tutti. Tragica notizia quella che giunge quest’oggi e riguarda il calciatore Andrea Gresele, il quale attualmente si disimpegna nell’Hellas Verona nel reparto Primavera come terzino destro. Il giovane giocatore è rimasto folgorato da cavi ad alta tensione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Gresele dell’Hellasinintensiva dopo un incidente, che ha lasciato spiazzati e in apprensione tutti. Tragica notizia quella che giunge quest’oggi e riguarda ilAndrea Gresele, il quale attualmente si disimpegna nell’Hellasnel reparto Primavera come terzino destro. Il giovane giocatore è rimasto folgorato da cavi ad alta tensione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

