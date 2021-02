"Variante sudafricana. AstraZeneca inefficace" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Davide Zamberlan Il vaccino Oxford AstraZeneca sembrerebbe avere un'efficacia limitata contro le infezioni di bassa e media gravità provocate dalla Variante cosiddetta sudafricana del coronavirus Il vaccino Oxford AstraZeneca sembrerebbe avere un'efficacia limitata contro le infezioni di bassa e media gravità provocate dalla Variante cosiddetta sudafricana del coronavirus. La notizia è stata data ieri dal Financial Times che ha riportato in anteprima i risultati preliminari di uno studio condotto dall'università di Oxford e da quella sudafricana di Witwatersrand. Non ancora sottoposto al vaglio della comunità scientifica, lo studio è stadio condotto su un campione limitato di poco più di 2.000 adulti con un'età media di 31 anni. Data la natura parziale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Davide Zamberlan Il vaccino Oxfordsembrerebbe avere un'efficacia limitata contro le infezioni di bassa e media gravità provocate dallacosiddettadel coronavirus Il vaccino Oxfordsembrerebbe avere un'efficacia limitata contro le infezioni di bassa e media gravità provocate dallacosiddettadel coronavirus. La notizia è stata data ieri dal Financial Times che ha riportato in anteprima i risultati preliminari di uno studio condotto dall'università di Oxford e da quelladi Witwatersrand. Non ancora sottoposto al vaglio della comunità scientifica, lo studio è stadio condotto su un campione limitato di poco più di 2.000 adulti con un'età media di 31 anni. Data la natura parziale ...

Agenzia_Ansa : Primi dati sui #vaccini #AstraZeneca, efficace al 10% sulla variante sudafricana #ANSA - Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Vaccino Astrazeneca 'meno efficace sulla variante sudafricana del coronavirus': la ricerca su 2000 persone Il vaccino Oxf… - EdoardoQuaquini : RT @askanews_ita: La variante sudafricana del coronavirus è in una rinomata zona sciistica del Tirolo -