Svolta Tesla | investe 1 | 5 miliardi in bitcoin e la criptovaluta vola

Italia_Notizie : Bitcoin, la svolta di Musk e il nuovo record: da oggi si può comprare una Tesla in criptovaluta -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta Tesla

Ladi- Ma oltre all'acquisto,ha annunciato di voler andare oltre e aprire nuovi scenari per l'utilizzo della valuta digitale: il colosso auto ha infatti intenzione di iniziare ad ......da parte del marchio di Palo Alto potrebbe essere provocare unadecisiva per le criptovalute : 'Credo che vedremo una serie di aziende che allocheranno risorse sul Bitcoin, ora cheha ...Tesla aggiorna la sua politica di investimento e annuncia di aver acquistato bitcoin per un valore di 1,5 miliardi. Il dato emerge da un file depositato presso la Sec, l'autorità di Borsa Usa. Una svo ...Elon Musk e la sua la Tesla investe 1,5 miliardi in bitcoin e fa volare la criptovaluta: novità anche per comprare i prossimi prodotti ...