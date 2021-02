Sondrio, masso si stacca da montagna e colpisce un'auto: un morto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un grosso masso si staccato dalla montagna e ha travolto un auto, uccidendo la persona che si trovava all'interno. successo oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (Sondrio), sulle ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un grossosito dallae ha travolto un, uccidendo la persona che si trovava all'interno. successo oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (), sulle ...

