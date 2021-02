Senua' s Saga | Hellblade 2 | Ninja Theory pubblica una stupefacente nuova immagine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Altissimi livelli di fotorealismo e tecnica fotografica nellarilasciata dasu Twitter e relativa alla lavorazione di's2. La foto è definita un "cinematic lighting experiment" ed effettivamente si vede che c'è dietro un lavoro di tipo prettamente cinematografico a livello di posa, esposizione, fonti di luce, e vede la protagonista, interpretata da Melina Jergens, in una posa naturale, di profilo. Non si tratta, purtroppo, di alcun tipo di riveal o anticipazione sul gioco, del quale non abbiamo ancora neanche una finestra di uscita, per quanto magari anche solo indicativa. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Senua Saga

Spaziogames.it

's: Hellblade 2 è uno dei titoli più attesi dalla comunità videoludica, in particolare tra quelli in lavorazione presso le rinnovate scuderie Microsoft. Ninja Theory ha mostrato su Twitter ...Ninja Theory , ormai diventato uno studio first - party per Xbox , è attualmente al lavoro per realizzare numerosi progetti, fra cui Hellblade 2:'s, sequel dell'apprezzato Hellblade:'s Sacrifice . In attesa di vedere cosa succederà all'eroina nella sua prossima avventura, gli sviluppatori ci hanno ricordato che l'attrice ...Senua's Saga: Hellblade 2 torna a mostrarsi con una singola nuova immagine, che tuttavia aumenta l'aspettativa per il gioco Xbox Series X|S e PC di Ninja Theory.. Su Senua's Saga: Hellblade 2 ...Ninja Theory condivide una nuova immagine di Hellblade 2 che ritrae Senua sullo sfondo di uno scenario con un'illuminazione fotorealistica ...