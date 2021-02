Roma. Passa con il rosso sulla Nomentana e viene preso in pieno: morto il 25enne Luis Andriu Figueroa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si fanno più chiare le dinamiche dell’incidente avvenuto ieri alle 12:40 in via Nomentana, all’incrocio con viale Regina Margherita. Ad attraversare con il rosso sarebbe stata proprio lo scooter guidato dal ragazzo deceduto, Luis Andriu Figueroa, 25 anni, originario dell’Ecuador ma residente a Roma da diversi anni. Con lui c’era la fidanzata, 24enne italiana di origini polacche. Lo scooter Passato con il rosso Il giovane avrebbe Passato l’incrocio – forse senza rendersene conto – con il semaforo che per lui era rosso, mentre dall’altra parte Passava una Ford Focus guidata da un giovane agente della polizia locale, che viaggiava in direzione Policlinico. Inevitabile lo scontro, il vigile non poteva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si fanno più chiare le dinamiche dell’incidente avvenuto ieri alle 12:40 in via, all’incrocio con viale Regina Margherita. Ad attraversare con ilsarebbe stata proprio lo scooter guidato dal ragazzo deceduto,, 25 anni, originario dell’Ecuador ma residente ada diversi anni. Con lui c’era la fidanzata, 24enne italiana di origini polacche. Lo scooterto con ilIl giovane avrebbeto l’incrocio – forse senza rendersene conto – con il semaforo che per lui era, mentre dall’altra parteva una Ford Focus guidata da un giovane agente della polizia locale, che viaggiava in direzione Policlinico. Inevitabile lo scontro, il vigile non poteva ...

