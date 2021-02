TuttoQuaNews : RT @repubblica: Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) - cronaca_news : Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) - cucciolosecondo : RT @repubblica: Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) - Notiziedi_it : Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) - repubblica : Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) -

Un incontro disvoltosi nella Golden Cage che però non ha avuto conto o rispetto del protocollo sanitario . Da marzo 2020, in Italia, il Coni ha autorizzato (sotto profilo e rispetto dei Dpcm) ...Tra questi anche alcune discipline di combattimento ma non le(praticate anche dai fratelli Bianchi arrestati per aver ucciso di botte Willy Monteiro Duarte). Willy, la beffa dei Bianchi: 'Non ci ...“L’evento che stavamo aspettando è arrivato: D.C. affronterà G.R. all’Heaven Fight Arena, nella gabbia del The Golden Cage“, recita questo l’incipit di un torneo di MMA che, in tempi di pandemia, si p ...Un torneo di MMA clandestino. Clandestino perché le Mixed Martial Arts non sono tra le discipline autorizzate dal Coni all’esercizio agonistico in tempi di Covid. È successo sabato sera, all’Heaven Fi ...