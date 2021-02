Piera Napoli: la donna uccisa a coltellate dal marito e i tre femminicidi in 24 ore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Piera Napoli aveva chiamato la polizia un mese fa. Ma non aveva denunciato il marito. Una volante era arrivata a casa loro, a via Vanvitelli a Palermo. Ieri Salvatore Baglione ha confessato di averla uccisa. È solo l’ultimo caso di femminicidio avvenuto nelle ultime 24 ore. Ieri infatti è stata uccisa una donna a San Giuliano Milanese mentre Ilenia Fabbri è stata sgozzata nella sua casa a Faenza. Piera Napoli: la donna uccisa a coltellate dal marito Il padre di Piera si sfoga: «Povera figlia mia, aveva concesso a quell’uomo di restare a casa per amore dei figli. Ma di fatto erano ormai separati da mesi. Però lui continuava a essere ossessionato, la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)aveva chiamato la polizia un mese fa. Ma non aveva denunciato il. Una volante era arrivata a casa loro, a via Vanvitelli a Palermo. Ieri Salvatore Baglione ha confessato di averla. È solo l’ultimo caso dio avvenuto nelle ultime 24 ore. Ieri infatti è stataunaa San Giuliano Milanese mentre Ilenia Fabbri è stata sgozzata nella sua casa a Faenza.: ladalIl padre disi sfoga: «Povera figlia mia, aveva concesso a quell’uomo di restare a casa per amore dei figli. Ma di fatto erano ormai separati da mesi. Però lui continuava a essere ossessionato, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Piera Napoli Cantante madre di 3 figli uccisa in casa Palermo, il marito confessa

Tre donne ammazzate nel giro di 24 ore

Tre donne ammazzate nel giro di 24 ore in Italia Tre femminicidi in 24 ore. Tre donne uccise nel giro di un solo giorno. Tra sabato 6 a domenica 7 febbraio in Italia sono morte Piera Napoli , Heshta Luljeta e Ilenia Fabbri . Ammazzate con una ferocia e una violenza inaudita. A coltellate. Colpite a più riprese. Chi nella propria casa e chi in mezzo alla strada in pieno ...

L’omicidio di Piera Napoli, un mese fa aveva chiamato la polizia. La confessione del marito: "I figli eran... La Repubblica Palermo: donna uccisa, prima notte in cella per il marito che ha confessato

Piera Napoli uccisa da suo marito mentre in casa c’erano i bambini: la confessione

Aveva chiesto aiuto Piera Napoli alle forze dell’ordine ma ancora una volta purtroppo, dobbiamo raccontare la storia di una mamma, di una donna, uccisa dall’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerl ...

