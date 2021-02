“Ma sei tu!?”. Arisa, il cambio look è drastico. Nuovo ‘colpo di testa’ dell’insegnante di Amici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Arisa da quest’anno è diventata una delle insegnanti di canto della scuola di ‘Amici’. La sua esperienza sta proseguendo tra alti e bassi, infatti nonostante sia ovviamente felice di questa avventura televisiva, spesso e volentieri va però in contrasto con il collega Rudy Zerbi. Con lui ha avuto accese discussioni nel recente passato e probabilmente questa rivalità continuerà anche nelle prossime puntate. Ma la cantante sarà protagonista tra meno di un mese di un altro momento bellissimo. Prenderà infatti parte al Festival di Sanremo di Amadeus e sarà in competizione con il suo brano ‘Potevi fare di più’. Ovviamente si tratta di una canzone inedita, come prevede il regolamento della kermesse musicale più importante d’Italia. E per prepararsi a questo importantissimo evento ha deciso di cambiare radicalmente il suo look. Si è infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)da quest’anno è diventata una delle insegnanti di canto della scuola di ‘’. La sua esperienza sta proseguendo tra alti e bassi, infatti nonostante sia ovviamente felice di questa avventura televisiva, spesso e volentieri va però in contrasto con il collega Rudy Zerbi. Con lui ha avuto accese discussioni nel recente passato e probabilmente questa rivalità continuerà anche nelle prossime puntate. Ma la cantante sarà protagonista tra meno di un mese di un altro momento bellissimo. Prenderà infatti parte al Festival di Sanremo di Amadeus e sarà in competizione con il suo brano ‘Potevi fare di più’. Ovviamente si tratta di una canzone inedita, come prevede il regolamento della kermesse musicale più importante d’Italia. E per prepararsi a questo importantissimo evento ha deciso di cambiare radicalmente il suo. Si è infatti ...

