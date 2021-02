Lo spread scende a 95 punti base sulla scia dell’ “effetto Draghi”: rendimenti dei Btp decennali a 0,51%. Bene le banche (Di lunedì 8 febbraio 2021) La discesa dello spread prosegue. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund) scende infatti a 95 punti base, riportandosi sui valori registrati in apertura, dopo che nel corso della giornata era sceso sotto quota 94 punti base con 93,6. Venerdì scorso aveva chiuso a 98. Un Btp decennale italiano paga ora un rendimento dello 0,51%, nei giorni delle prime consultazioni del nuovo presidente incaricato Mario Draghi aveva superato lo 0,6%. Intervistato da Bloomberg, l’amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina ha dichiarato: “Un Governo Draghi, che può accelerare la crescita del nostro Paese e aumentare le riforme per avere una crescita sostenibile nel futuro, può portare lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) La discesa delloprosegue. Il differenziale tra i titoli di Statoitaliani (Btp) e quelli tedeschi (Bund)infatti a 95, riportandosi sui valori registrati in apertura, dopo che nel corso della giornata era sceso sotto quota 94con 93,6. Venerdì scorso aveva chiuso a 98. Un Btp decennale italiano paga ora un rendimento dello 0,51%, nei giorni delle prime consultazioni del nuovo presidente incaricato Marioaveva superato lo 0,6%. Intervistato da Bloomberg, l’amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina ha dichiarato: “Un Governo, che può accelerare la crescita del nostro Paese e aumentare le riforme per avere una crescita sostenibile nel futuro, può portare lo ...

