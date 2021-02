"L'Intelligenza Artificiale prevede il morbo di Alzheimer con test di scrittura": lo studio (Di lunedì 8 febbraio 2021) È possibile prevedere chi svilupperà il morbo di Alzheimer con anni di anticipo? Per i ricercatori IBM la risposta è ‘sì’. Secondo un nuovo studio, infatti, segni premonitori della malattia neurodegenerativa sarebbe riscontrabili attraverso l’osservazione di semplici test di scrittura, avvalendosi del supporto fornito dall’Intelligenza Artificiale. La ricerca, i cui risultati vengono illustrati dal New York Times, parte dal presupposto che le persone affette da un’ampia varietà di patologie neurologiche presentano schemi linguistici distintivi, che potrebbero essere segnali della malattia con anni di anticipo. Gli scienziati hanno perciò addestrato l’Intelligenza Artificiale a raccogliere indizi sui cambiamenti nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) È possibilere chi svilupperà ildicon anni di anticipo? Per i ricercatori IBM la risposta è ‘sì’. Secondo un nuovo, infatti, segni premonitori della malattia neurodegenerativa sarebbe riscontrabili attraverso l’osservazione di semplicidi, avvalendosi del supporto fornito dall’. La ricerca, i cui risultati vengono illustrati dal New York Times, parte dal presupposto che le persone affette da un’ampia varietà di patologie neurologiche presentano schemi linguistici distintivi, che potrebbero essere segnali della malattia con anni di anticipo. Gli scienziati hanno perciò addestrato l’a raccogliere indizi sui cambiamenti nel ...

