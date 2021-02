Lazio, Tare verso la Bundesliga? Il Lipsia studia il suo profilo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per Igli Tare potrebbe concretizzarsi un futuro in Bundesliga. Il Lipsia è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel quadro dirigenziale Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare sarebbe finito nel mirino del Lipsia con il club tedesco che sarebbe rimasto impressionato dal grande lavoro svolto in questi anni in biancoceleste. Al momento non ci sono stati contatti ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane dato che il Lipsia è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel quadro dirigenziale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per Iglipotrebbe concretizzarsi un futuro in. Ilè alla ricerca di una nuova figura da inserire nel quadro dirigenziale Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo dellaIglisarebbe finito nel mirino delcon il club tedesco che sarebbe rimasto impressionato dal grande lavoro svolto in questi anni in biancoceleste. Al momento non ci sono stati contatti ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane dato che ilè alla ricerca di una nuova figura da inserire nel quadro dirigenziale. Leggi su Calcionews24.com

