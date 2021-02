La Speranza di arrivare su Marte (Di lunedì 8 febbraio 2021) Domani la sonda HOPE, prima missione interplanetaria degli Emirati Arabi, dovrebbe accendere i motori e immettersi in orbita attorno al pianeta rosso. E presto verrà imitata da Tianwen-1. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 8 febbraio 2021) Domani la sonda HOPE, prima missione interplanetaria degli Emirati Arabi, dovrebbe accendere i motori e immettersi in orbita attorno al pianeta rosso. E presto verrà imitata da Tianwen-1.

