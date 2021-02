Incidente in monopattino a Genova | donna travolta e uccisa da un tir

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tragedia della strada questa mattina ache mette di nuovo in primo piano la sicurezza dei monopattini. E' accaduta in via Monticelli: la, di circa 30 anni, è statada un tir ...

L'incidente nel quartiere di Marassi è avvenuto questa mattina nel quartiere di Marassi a Genova dove una ragazza alla guida di un monopattino ha perso la vita dopo essere stata urtata da un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto in via Monticelli: la donna, di circa 30 anni, è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare.