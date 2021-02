I cani hanno memoria (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si apre il sacchetto della mozzarella e, tic tic tic, in un battito di zampe arriva velocissimo e si siede compito nella speranza di riceverne un po’. Si sta arrivando al lago e dal fondo dell’automobile si sentono gemiti e gridolini, l’emozione è alle stelle. Si sente da fuori l’abbaio di un cane, a diverse centinaia di metri di distanza, e da dentro casa nonostante le finestre siano chiuse) arriva la risposta: la coda si alza e si irrigidisce, il ringhio è deciso, l’agitazione e il disturbo sono alti. Si arriva al portone, il naso si alza per aria, annusa e c’è uno scatto velocissimo verso l’ascensore. Ha sete e va alla sua ciotola. Si esce e si dirige convinto verso una direzione, e si sorprende quando se ne prende un’altra. ‘Vieni, andiamo‘ e arriva. Vede un bastone, o qualcosa che gli assomiglia, e inizia a tremare in modo incontrollabile. Trova al parco un bene preziosissimo (ad ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si apre il sacchetto della mozzarella e, tic tic tic, in un battito di zampe arriva velocissimo e si siede compito nella speranza di riceverne un po’. Si sta arrivando al lago e dal fondo dell’automobile si sentono gemiti e gridolini, l’emozione è alle stelle. Si sente da fuori l’abbaio di un cane, a diverse centinaia di metri di distanza, e da dentro casa nonostante le finestre siano chiuse) arriva la risposta: la coda si alza e si irrigidisce, il ringhio è deciso, l’agitazione e il disturbo sono alti. Si arriva al portone, il naso si alza per aria, annusa e c’è uno scatto velocissimo verso l’ascensore. Ha sete e va alla sua ciotola. Si esce e si dirige convinto verso una direzione, e si sorprende quando se ne prende un’altra. ‘Vieni, andiamo‘ e arriva. Vede un bastone, o qualcosa che gli assomiglia, e inizia a tremare in modo incontrollabile. Trova al parco un bene preziosissimo (ad ...

