Governo Draghi: sì ai politici, ma no ai leader. Ecco i nomi in pole (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cuore della squadra di Governo sarà deciso nelle prossime ore da Mario Draghi in sintonia e collaborazione con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale, nel suo discorso ha parlato di un "Governo di alto profilo", che non debba "identificarsi in alcuna forza politica". Questo significa che, a meno di clamorosi colpi di scena, il nuovo esecutivo difficilmente sarà formato da politici, ma, bensì, da tecnici. L'ex numero uno della Bce vuole una significativa presenza di donne e per dare maggiore spazio alle forze politiche potrebbe offrire loro soprattutto posti di sottosegretari. Difficile invece che entrino in Cdm i leader di partito. È probabile che i ministeri-chiave per la gestione del Recovery Fund vadano a tecnici e uomini di fiducia del professore-banchiere: al Tesoro continua a ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - PinoSalamon : RT @serracchiani: Emergenza sanitaria, lavoro, crisi economica e sociale: sono le priorità del Pd che sosterrà il governo #Draghi per salva… - angiuoniluigi : RT @nicvaccani: L’imbarazzante freddezza del Pd per un premier che non sente suo -