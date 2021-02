Governo Draghi, gli iscritti del M5s voteranno su Rousseau (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi“. Così il M5s in un post sul suo blog. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi“. Così il M5s in un post sul suo blog.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - ddgiusto : eravamo in mano a pericolosi incompetenti. speriamo nel nuovo corso. #RecoveryFund #RecoveryPlan #infrastrutture… - patrikscaria62 : QUESTO STRONZ.... DOVREBBE ESSERE IN GALERA... -