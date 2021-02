Gli Stati Uniti pronti a rientrare nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il rientro degli Stati Uniti nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu è ormai deciso. Atteso l’annuncio di Joe Biden. WASHINGTON (Stati Uniti) – Il rientro degli Stati Uniti nel Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu è ormai deciso. Come riportato dal New York Times, il segretario di Stato Anthony Blinken nelle prossime ore dovrebbe dare la conferma di questa scelta fortemente voluta da Joe Biden. Il presidente americano sin dalla sua campagna elettorale aveva annunciato l’intenzione di rientrare in questo Consiglio per iniziare il percorso di revisione. Un cambio di passo radicale rispetto alla strategia di Donald ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il rientro deglineldeiè ormai deciso. Atteso l’annuncio di Joe Biden. WASHINGTON () – Il rientro deglineldeiè ormai deciso. Come riportato dal New York Times, il segretario di Stato Anthony Blinken nelle prossime ore dovrebbe dare la conferma di questa scelta fortemente voluta da Joe Biden. Il presidente americano sin dalla sua campagna elettorale aveva annunciato l’intenzione diin questoper iniziare il percorso di revisione. Un cambio di passo radicale rispetto alla strategia di Donald ...

