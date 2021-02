Gilet arancioni in piazza a Milano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Movimento dei Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo tornerà a manifestare in piazza Duomo a Milano il 13 febbraio contro le restrizioni dovute al Covid, dopo che lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Movimento deidell'ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo tornerà a manifestare inDuomo ail 13 febbraio contro le restrizioni dovute al Covid, dopo che lo ...

AntonelloLella : Il generale Pappalardo chiede di essere ricevuto da #Draghi: con o senza mascherina? D'altronde siamo a #Carnevale - nicolamirenzi : Fantastica la corrente Forconi per Draghi - buzugao : @mentepungente @Matte_Schiavon Pappalardo dichiara: 'Anche a noi gilet arancioni piace Draghi. Ci riceva' Meraviglioso! ?? - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Manifestazione in centro a Udine: la protesta, di agricoltori, esercenti, gilet arancioni, ambulanti e gestori di palestre e… - TgrRaiFVG : Manifestazione in centro a Udine: la protesta, di agricoltori, esercenti, gilet arancioni, ambulanti e gestori di p… -

Al movimento dei gilet arancioni piace la prospettiva di Mario Draghi alla guida del governo. A dirlo in una conferenza stampa di presentazione della manifestazione prevista a Milano sabato prossimo è il generale ...

Il Movimento dei Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo tornerà a manifestare in piazza Duomo a Milano il 13 febbraio contro le restrizioni dovute al Covid, dopo che lo scorso maggio ...

