Forti piogge in attesa del gelo siberiano: le previsioni meteo di martedì 9 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tempo sull'Italia continua a mantenersi piuttosto instabile a causa del passaggio di perturbazioni atlantiche. La settimana in corso ci riserverà degli eventi eccezionali: prima le piogge che colpiranno il Paese fino a mercoledì e poi l'arrivo di una potente irruzione di venti siberiani. martedì e mercoledì le piogge interesseranno le regioni tirreniche. centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e temporali. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10 quando le piogge saranno diffuse su molte regioni con locali nubifragi su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio, Campania e Calabria. La perturbazione sarà alimentata da intensi venti di Libeccio e Scirocco che potranno soffiare fino a 80-100 km orari. In questo contesto la neve cadrà copiosa sulle Alpi sopra i 1000-1100 metri ...

