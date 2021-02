Draghi, Salvini: “Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo. Gli proporremo il modello Lombardia e Bertolaso” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Domani proporremo a Draghi il modello Bertolaso. C’è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver incontrato a Milano il nuovo consulente del presidente Attilio Fontana, e i vertici della Regione. Qui le vaccinazioni degli over 80 partiranno però soltanto a fine mese, mentre in altre regioni come il Lazio si inizierà già domani. “Non è una corsa ai 110 ostacoli – risponde il senatore del Carroccio – ma si tratta di fare un piano che preveda i due richiami, ho visto un piano convincente”. In attesa di tornare a Roma per il secondo giro di consultazioni, Salvini critica “chi fa capricci, mette veti o ha dubbi, noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Domaniil. C’è unlombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteodopo aver incontrato a Milano il nuovo consulente del presidente Attilio Fontana, e i vertici della Regione. Qui le vaccinazioni degli over 80 partiranno però soltanto a fine mese, mentre in altre regioni come il Lazio si inizierà già domani. “Non è una corsa ai 110 ostacoli – risponde il senatore del Carroccio – ma si tratta di fare un piano che preveda i due richiami, ho visto un piano convincente”. In attesa di tornare a Roma per il secondo giro di consultazioni,critica “chi fa capricci, mette veti o ha dubbi, noi ...

