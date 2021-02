De Rossi: 'Roma, mettere in discussione Fonseca è una follia' (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Prosegue bene il corso da allenatore, siamo online per due ore e quattro ore al giorno, come a scuola qualche materia ti prende di più e qualcuna di meno. Si è creato un gruppo WhatsApp della classe ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Prosegue bene il corso da allenatore, siamo online per due ore e quattro ore al giorno, come a scuola qualche materia ti prende di più e qualcuna di meno. Si è creato un gruppo WhatsApp della classe ...

MassimoLimiti : #DeRossi in diretta con Vieri: “Discutere #Fonseca è follia, ma non ci si può accontentare” #ASRoma - sportli26181512 : De Rossi: 'Roma, mettere in discussione Fonseca è una follia': DDR alla Bobo Tv: 'Fonseca è in piena linea, la squa… - stra_roma : @diverto_mi Ma che ne sa De Rossi... ?? - AntonioAltieri5 : RT @Mzucchiatti95: “L’anno scorso parlai con un dirigente della Roma, mi disse che tutto filava liscio e che in società erano tutti content… - Tetodelgado_12 : RT @DiegoASR86: 'Io sono Romano, Romanista. Il brivido che mi da la Roma non me lo darà mai nessun'altra squadra'. (Daniele De Rossi) -