Con Draghi i due Matteo sempre più complementari (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nascente governo Draghi sarà soprattutto dovuto ai due Matteo. Renzi ha avuto la forza di aprire la crisi di un governo che non aveva più spinta né programma, Salvini di aver aperto ad un esecutivo largo per l'ex banchiere centrale e di non aver seguito Giorgia Meloni nell'opposizione a prescindere. Il 2019 aveva lasciato in sospeso la partita tra i due leader. La mossa del cavallo di Renzi aveva relegato la Lega all'opposizione e proiettato Giuseppe Conte a leader nazionale. Una strategia che, fin dal principio, non poteva che essere di corto respiro perché dava alla luce un esecutivo sorto contro le elezioni e la vittoria del centrodestra. Alla prima occasione offerta dalla pausa della pandemia, l'ex Sindaco di Firenze ha fatto ciò che avrebbe voluto fare la scorsa primavera. E' difficile credere che l'operazione Draghi nasca in ...

