Clarice: nel trailer del Super Bowl "gli agnelli stavano urlando"

Facciamo la conoscenza più approfondita di Clarice Starling nel nuovo trailer di Clarice, serie prequel de Il silenzio degli innocenti, lanciato durante il Super Bowl. Il silenzio (degli innocenti) è rotto nel trailer del Super Bowl di Clarice, serie sequel de Il silenzio degli innocenti, classico thriller diretto da Jonathan Demme e interpretato da Jodie Foster ed Anthony Hopkins. La serie, che vede Rebecca Breeds nei panni di Clarice Starling, è in uscita l'11 febbraio su CBS e CBS All Access. Il trailer del Super Bowl, intitolato "Trying to Save the Lamb", ci ricorda l'esperienza raccontata da Clarice Starling al Dottor Lecter quando, da piccola, ...

